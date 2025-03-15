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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأوراق المطلوبة لاستخراج الباسبور

جواز سفر
جواز سفر
مصطفى الرماح

يقدم "صدى البلد"، خدمة لقرائه الراغبين في إصدار جواز سفر جديد 2025، أو تجديد الباسبور المنتهي، والأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر أو تجديده.

الأوراق والمستندات المطلوبة في إصدار جواز سفر جديد 2025


- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- الشخص الأقل من 16 سنة يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.

- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات.

- جواز السفر السابق “في حالة التجديد”.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.

المستندات المطلوبة جواز السفر جواز سفر

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