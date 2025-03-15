هشام حنفي: تحقيق بطولة كأس مصر أسهل من الدوري وهذه فرصة لجميع الأندية

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز الإسماعيلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:" سعيد جدا بفوز الإسماعيلي وفرحة جماهيره بعد الانتصار أمام الطلائع الجيش".

وأضاف:"تحقيق بطولة كأس مصر أسهل من الدوري وفرصة لكل الأندية".

وأكمل:"حسام حسن يجيد الاختيار في قائمة المنتخب ويعلم جيدا كيف يوظف لاعبيه، هو يريد أن يضع بصمته ويحفر اسمه مع المنتخب مثل حسن شحاتة والجوهري".

وأردف:"إبراهيم عادل أفضل لاعب في مصر حاليا ولكن من الصعب أن يشارك بشكل أساسي مع المنتخب".

واختتم حديثه قائلًا:"ما يفعله محمد صلاح "صعب جدا في الكرة" وهو رقم واحد في العالم حاليا".