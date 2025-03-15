غياب ثنائي الزمالك عن مواجهة سموحة في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

ويتواصل غياب ناصر منسي ومحمود جهاد ثنائي الفريق عن مواجهة سموحة، للاصابة علي ان يتم تجهيزهما للمباريات المُقبلة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

ويلتقى الزمالك مع سموحة في التاسعة و النصف من مساء اليوم السبت ، باستاد القاهرة، بربع نهائي كأس مصر، بدلا من إقامة المباراة يوم الجمعة 10 مارس، حيث تم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

تأهل الزمالك وسموحة لربع نهائى الكأس

وتأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على مودرن سبورت فى دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، بينما صعد سموحة بالتغلب على زد بهدف دون رد.