قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مولد مشخصاتي كبير .. محمود عبد الشكور يشيد بـ دياب بسبب قلبي ومفتاحه
لسه ليه عمر.. الإنقاذ النهري ينتشل شاب ققز في النيل
غياب ثنائي الزمالك عن مواجهة سموحة في كأس مصر
شعر به سكان باري.. زلزال يضرب جنوب إيطاليا
فجر رمضان.. النبي أوصى بعمل بين الأذانين والتوقف بسماع الثاني
الأوراق المطلوبة لاستخراج الباسبور
5 أكلات طبيعية تساعد على تعزيز المناعة.. تعرف عليها
أحمد سالم: الجيل الحالي من لاعبي الزمالك يعرف كيف يواجه الأهلي
هشام حنفي: تحقيق بطولة كأس مصر أسهل من الدوري وهذه فرصة لجميع الأندية
ما أعمال ليلة النصف من رمضان؟.. اغتنمها بـ7 أدعية مباركة
قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025
أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب ثنائي الزمالك عن مواجهة سموحة في كأس مصر

الزمالك
الزمالك
محمد بدران

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة فريق سموحة اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس مصر.

ويتواصل غياب ناصر منسي ومحمود جهاد ثنائي الفريق عن مواجهة سموحة، للاصابة علي ان يتم تجهيزهما للمباريات المُقبلة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

ويلتقى الزمالك مع سموحة في التاسعة و النصف من مساء اليوم السبت ، باستاد القاهرة، بربع نهائي كأس مصر، بدلا من إقامة المباراة يوم الجمعة 10 مارس، حيث تم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

تأهل الزمالك وسموحة لربع نهائى الكأس 

وتأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على مودرن سبورت فى دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، بينما صعد سموحة بالتغلب على   زد بهدف دون رد.

الزمالك سموحة كأس مصر غيابات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة الفردوس

محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط

زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيهًا على البطاقة؟

زيادة التموين الجديدة .. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد

تعرف على.. موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. تعرف عليه

مشاجرة الفردوس

غدا.. المتهم في مشاجرة الفردوس أمام قاضي معارضات أكتوبر

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانون

موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانون

عمرو اديب

عمرو أديب يفتح النار: عايزين تجاملوا الأهلي ادولوا الدوري في الجبلاية

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: الأنبياء دائمًا تحيط بهم الملائكة وتحمي ظهورهم

فاستبقوا الخيرات

فاستبقوا الخيرات.. مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر لدعم التكافل الاجتماعي

الإسراف في الطعام والشراب

أمر لا يحبه الله.. تحذير قرآني من الإسراف في الأكل والشرب

بالصور

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

عزبة حمادة عيون ساهرة لتجهيز إفطار المطرية أكبر مائدة في مصر| صور

إفطار المطرية
إفطار المطرية
إفطار المطرية

لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران

مسلسل جودر2 الحلقة 14 .. الشمعيين يضحوا بشقيقهم محمد علي رزق لتشغيل الكنوز الأربعة

محمد علي رزق
محمد علي رزق
محمد علي رزق

فيديو

مشاجرة الفردوس

خناقة الفردوس .. السواق حكى القصة كلها وقال عملوا فيه إيه

عنبة

مصطفى عنبة: بنافس نفسي.. والناس بقت فاهمة لعبة التريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد