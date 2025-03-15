موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية اليوم السبت، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل على اللاعبين الأربعاء الماضي عقب انتهاء معسكر مباراة القمة.

ومنح مارسيل كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته في غياب اللاعبين الدوليين الذين ينتظرون انضمامهم إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي سيراليون وإثيوبيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر مع منافسه فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

وشهدت القمة 130 انسحاب النادي الأهلي أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه يوم الثلاثاء من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

