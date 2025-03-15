من قاعدة فاندنبرج الجوية..الإمارات تطلق "اتحاد سات" أول قمر اصطناعي راداري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أعلنت الإمارات عن إطلاق "اتحاد سات" أول قمر اصطناعي راداري.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات: إطلاق "اتحاد سات" من قاعدة فاندنبرج الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي سياق آخر: أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.