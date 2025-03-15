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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة مفاجئة من محافظ أسوان لمقر عيادات وصيدلية التأمين الصحي

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمقر عيادات وصيدلية التأمين الصحى بشارع أبطال التحرير للوقوف على أسباب مشكلة نقص قوائم الأدوية المنصرفة للحالات المزمنة مما يتسبب فى معاناة المرضى ، وخاصة من كبار السن وأرباب المعاشات.

وجاء ذلك بناءً على الشكاوى الواردة من المواطنين ولتخفيف المعاناة عنهم فيما يتعلق بصرف العلاج من صيدليات التأمين الصحى .

التأمين الصحى

واستدعى المحافظ الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع التأمين الصحى بأسوان، والذى أوضح بأنه يتم صرف الدواء للمترددين على عيادات التأمين الصحى سواء بفرع أبطال التحرير أو بفرع طريق السادات طبقاً للوارد للصيدليات من قوائم الأدوية ، وفى حالة عدم ورود بعض الأدوية يتم تحويل المريض إلى الصيدليات الخارجية لصرف العلاج أو يتم حصوله على مقابل سعر العلاج .

واستفسر الدكتور إسماعيل كمال من المرضى المترددين على الصيدلية عن موقف صرف العلاج لهم حيث ناشدوا المحافظ بأهمية التدخل لسد النقص فى بعض العقاقير ، وخاصة للحالات المزمنة مثل الفشل الكلوى والكبدى والأورام والجلطات والقلب وغيرها .

ووجه المحافظ مسئولى فرع التأمين الصحى بالتدخل السريع ، وإيجاد حلول فورية لتلبية مطالب الحالات المرضية المتنوعة وتوفير العلاج والأدوية اللازمة لهم من أجل تخفيف أى مشقة عن كاهلهم .

وكان قد أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المعظم ، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للإستهلاك الآدمى ، مكلفاً بضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مخالفات يتم ضبطها .

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ، وبمتابعة من الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى المرور وتكثيف الحملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم البلدية وثلاجات اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك داخل نطاق المراكز والمدن.

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