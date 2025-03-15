ارتباك في ليفربول.. عرض ضخم لفان دايك من الهلال السعودي

تلقى فيرجيل فان دايك، نجم فريق ليفربول، عرضًا ماليًا كبيرًا من نادٍ أوروبي ضخم، وذلك في ظل التكهنات المتزايدة حول مستقبله مع النادي الإنجليزي.

ويأتي هذا العرض في وقت حرج، حيث ينتهي عقد المدافع الهولندي مع ليفربول في صيف 2025، مما يزيد من حدة المنافسة على ضم اللاعب.

وفقًا لتقارير شبكة "fichajes" الإسبانية، فإن نادي بايرن ميونخ الألماني قدم عرضًا مثيرًا لفان دايك، يهدف إلى ضمه مجانًا في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع ليفربول. ووصفت الشبكة العرض بأنه "زلزال في ليفربول"، خاصة مع القيمة الكبيرة التي يمثلها فان دايك للفريق الإنجليزي.

وضع فان دايك الحالي:

عقد فان دايك: ينتهي في صيف 2025.

وضع المفاوضات: لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين ليفربول وفان دايك لتجديد العقد حتى الآن.

عروض سابقة: تلقى فان دايك عرضًا آخر من نادي الهلال السعودي قبل يومين، لكنه لم يرد عليه حتى الآن.

وأفادت تقارير بأن فان دايك لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، لكنه يقترب من الموافقة على العرض المقدم من بايرن ميونخ. وإذا تمت هذه الصفقة، ستُعتبر ضربة قوية لليفربول، حيث يُعد فان دايك أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق تحت قيادة المدرب آرني سلوت.

ويُعتبر فان دايك لاعبًا محوريًا في خط دفاع ليفربول، كما يتمتع بتأثير كبير داخل غرفة الملابس بفضل قيادته القوية. وفي حال رحيله، سيواجه ليفربول تحديًا كبيرًا في تعويض غيابه، خاصة مع صعوبة العثور على بديل بنفس المستوى.