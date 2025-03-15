قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسة مطلعتش بطاقة.. رامز ساخرا من نور إيهاب
الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر من تخفيف الملابس
خبير استراتيجي: التصريحات المتناقضة بين حماس وإسرائيل جزء من التكتيك الإعلامي
تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالدوري الإسباني
تخلصت منهم قبل السحور.. تفاصيل إنهاء ربة منزل حياة أطفالها الثلاثة بالقليوبية
بحبه جدا| أمير طعيمة يكشف حقيقة رفضه التعاون مع حكيم
عمر مرموش سجل وساهم في تعادل مانشستر سيتي أمام برايتون بالبريميرليج
المداح يرد على استفزازات عسيري: لو أنت شايفه فشل فانا معنديش مشكلة
بعد التحذير من انتشاره.. أسباب ظهور النمل الأبيض وطرق التخلص منه
بعد 8 أيام..بشرى للموظفين في الحكومة
طاقم مصري بقيادة أمين عمر لمواجهة اتحاد العاصمة والرياضي القسنطيني في الكونفدرالية
بعد ربطها على العمود نور إيهاب: دوخت أوي والنبي لا.. نزلوني بقى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفضل التضحية بحياة المختطفين من أجل مصالحه

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
محمود عبد القادر

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية، وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتحرك الفوري لإعادة أبنائهم، مشيرة إلى أن نتنياهو يفضل مصالحه الشخصية على حساب حياة الأسرى.

 وقالت العائلات في بيان لها اليوم: "نتنياهو يتحمل المسؤولية عن معاناة 59 مختطفًا ومختطفة من أبنائنا في جحيم غزة، بعد 526 يومًا من الأسر، وبدلاً من أن يعمل على إنهاء هذه المعاناة، يواصل عرقلة جهود إعادة هؤلاء المختطفين".

وأكدت الهيئة التي تمثل عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الحرب لن تجلب لهم أبنائهم، بل ستؤدي إلى مزيد من الموت والدمار، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى نتائج كارثية.

 وأشارت العائلات إلى أن نتنياهو، بدلاً من بذل الجهود لإعادة المختطفين، يحاول جر الدولة إلى حرب جديدة، مما سيزيد من المعاناة.

كما دعت عائلات الأسرى إلى ضرورة الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك مطالبتهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمتابعة الضغط على نتنياهو لإتمام الصفقة وإعادة الأسرى الإسرائيليين، مشيدة بجهوده السابقة في إنقاذ عدد من الرهائن.

من جانبهم، أكدت العائلات أنهم يثقون في قدرة الرئيس ترامب على دفع نتنياهو للوفاء بتعهداته وإعادة المختطفين دفعة واحدة، مطالبين بالإفراج عن 59 شخصًا من أبنائهم بأسرع وقت ممكن، دون تأخير أو تلاعب سياسي.

دونالد ترامب قطاع غزة بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية عائلات الأسرى الإسرائيليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النادي الأهلي

انسحاب الأهلي بشكل نهائي من الدوري ولا نية للعب بالناشئين.. أحمد حسن يوضح

التموين تعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين

التموين تعلن مفاجأة سارة للمواطنين وتنفذها بدءا من اليوم

مشاجرة الفردوس

المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

صورة أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. أول أيام العيد فلكيًا وتفاصيل العطلة

موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية

أصعب 72 ساعة.. موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

اللجنة الاولمبية

أول رد من اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة والرابطة

ترشيحاتنا

امين عمر

طاقم نحكيم مصري لمواجهة اتحاد العاصمة والرياضي القسنطيني في الكونفدرالية

الزهور

الزهور يكرم أبطال التايكوندو بحضور مجلسي النادي والاتحاد

الغندور

جديدة دي.. خالد الغندور يهاجم قرار الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

بالصور

بعد التحذير من انتشاره.. أسباب ظهور النمل الأبيض وطرق التخلص منه

اسباب وطرق تجنب ظهور النمل الأبيض بعد التحذير منه أنتشاره
اسباب وطرق تجنب ظهور النمل الأبيض بعد التحذير منه أنتشاره
اسباب وطرق تجنب ظهور النمل الأبيض بعد التحذير منه أنتشاره

هتريح المعدة وتحسن الهضم والعضم .. اكتشف العشبة غير المتوقعة

الهضم
الهضم
الهضم

قبل تغيير إطارات سيارتك .. معلومات هامة عليك الانتباه لها

تغيير إطارات السيارة
تغيير إطارات السيارة
تغيير إطارات السيارة

قيادات الطب العلاجي يتفقدون مستشفى منيا القمح وطمأنوا على تفعيل نداء "الكود بلو"

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

وفاة احسان الترك

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة إحسان الترك

نجلاء بدر

اتخطبت لـ5 رجالة وفرحانة بتصنيفي ممثلة إغراء .. نجلاء بدر تكشف تعرضها للخيانة أكثر من مرة

ارملة حلمي بكر

نفت التعدي عليه.. أرملة حلمي بكر تروي اللحظات الأخيرة فى حياته

حسن شاكوش

حسن شاكوش: نفسي أبقى إمام جامع بعد الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد