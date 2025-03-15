نشوب حريق في برج اتصالات فوق سطح مبنى سكني بشبرا الخيمة

شب حريق في برج اتصالات فوق سطح مبنى سكني خلف معهد تعليمي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة

تلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حريق في محمول أعلى برج سكني خلف معهد تعليمي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيما لم يسفر عن خسائر بشرية.



وعلى الفور، تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية، وجاري السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.