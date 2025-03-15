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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو يقود تشكيل الزمالك أمام سموحة في كأس مصر

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل المقرر له خوض مواجهة سموحة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الزمالك أمام سموحة في كأس مصر كالاتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - الونش - صلاح مصدق - عمر جابر

الوسط : محمد شحاتة- عبدالله السعيد - ناصر ماهر

الهجوم: زيزو - سيف الدين الجزيري

ويلتقي فريق الزمالك مع منافسه سموحة على أرضية استاد القاهرة، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس مصر.

وتمكن الزمالك من حسم تأهله إلى منافسات دور الـ 8 من كأس مصر، بعدما تخطى عقبة مودرن سبورت بنتيجة 2-1.

وفي المقابل، وصل فريق سموحة إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على زد بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من لقاء الزمالك ونظيره سموحة مع المتأهل من مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة، وذلك في دور نصف النهائي لكأس مصر.

الزمالك سموحة تشكيل الزمالك كأس مص جوزيه بيسيرو

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