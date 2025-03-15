شاهيناز: هذه الأغنية تدفعني للرقص دون تفكير .. فيديو

أكدت المطربة شاهيناز أنها تحرص دائمًا عند تسجيل أغنياتها في الاستوديو على تقديمها بأفضل صورة ممكنة وبأقصى طاقة تمتلكها. ومع ذلك، هناك بعض الأغنيات التي كانت تشعر أنها كان من الممكن أن تقدمها بشكل أقوى، لكن العوامل العاطفية أحيانًا تؤثر على الأداء.



ومن بين هذه الأغاني، ذكرت شاهيناز أن أغنية "مالناش مكان" تحمل مكانة خاصة في قلبها، حيث تربطها بذكريات والدها الراحل.



وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها في كل مرة تؤدي فيها هذه الأغنية، تغلبها مشاعر مختلطة بين الحزن والذكريات، قائلة: "كلما غنّيتها، أرى صورة والدي أمامي، فتختلط الدموع بالنغمات، مما يجعل الأداء أكثر صعوبة."

أما عن الأغنية التي تبعث في نفسها السعادة وتدفعها للرقص، فقد كشفت أنها تمتلك أغنية مفضلة تصفها بأنها "تشعل الحماس"، قائلة: “هذه الأغنية تجعل أي شخص يتحرك تلقائيًا مع إيقاعها، فما بالك بي”