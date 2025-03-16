حملات تفتيشية على الأسواق لمتابعة السلع الغذائية بدمياط

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة السرو برئاسة العميد هانى عبد القوى ، حملة جاءت بالتنسيق مع ادارات الطب البيطري و التموين والإدارة الصحية بالسرو، للتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وسلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين والتى تم متابعتها من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

تم خلال الحملة رصد عدد من المخالفات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتنبيه بالإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين.



كما أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بالتنسيق مع إدارة الحوكمه والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة و هيئة سلامة الغذاء وادارات الطب البيطري و التموين والإدارة الصحية بالزرقا ، حملة تفتيشية على الأسواق ومحال بيع اللحوم والمنشآت الغذائية، للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وسلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.

تم خلال الحملة رصد عدد من المخالفات وضبط سلع غذائية متغيرة الخواص ، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين