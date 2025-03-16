تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1075 شاحنة و150 سيارة .

وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و560 شاحنة و135 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و515 شاحنة و15 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة دليلة، بينما غادرت السفينتان أسنا وALCUDIA EXPRESS، وتم تداول 3100 طن بضائع و435 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي وبريدج، وآور وآيلة، كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة ENGI، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1680 راكبا بموانيها.