التحالف الوطني يكرم حفظة القرآن الكريم ويدشن 14 كُتَّابًا بكفر الشيخ

يُنظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، عصر اليوم، حفلاً كبيرًا لتكريم حفظة القرآن الكريم «الموسم الثاني»، بحضور اللواء أسامة الإتربي، المنسق العام للتحالف بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف.

ومن المقرر أن يفتتح حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، المنشد الشيخ مهدي ياسين التهامي، سفير الإنشاد الديني.

تدشين 14 كُتَّابًا

وعلى هامش هذه الاحتفالية، يدشن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 14 كُتَّابًا بمختلف مدن وقرى محافظة كفر الشيخ تحت إشراف الأوقاف والأزهر والجهات المعنية.