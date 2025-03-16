وظائف في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.. تفاصيل

يُعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لتعيين 6 في وظيفة (أخصائي حاسبات اَلية) بالمستوى الوظيفي الثالث، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتباراً من 2 حتى 15 أبريل 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.