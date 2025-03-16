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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طريقة عمل الكنافة بالكريمة .. إليك سر المحلات

طريقة عمل الكنافة بالكريمة
طريقة عمل الكنافة بالكريمة
رشا عوني

لا تخلو سفرة رمضان من الحلويات ، وتبحث الأمهات عن طريقة عمل الكنافة بالكريمة خطوة بخطوة مثل الجاهزة لتنافس أصحاب المحلات، وتوفيراً للتكاليف يمكنك تعلم طريقة تحضيرها في البيت بكل سهولة خلال نصف ساعة فقط . 

طريقة عمل الكنافة بالكريمة 

مقادير الكنافة بالكريمة : 

  • نصف كيلو كنافة
  • كوب زبدة سائلة
  • الكريمة: 3 اكواب حليب – 2 ملعقة نشا – ملعقة كريمة – ملعقة فانيليا – ملعقتين قشطة
  • الشربات : 2 كوب سكر – كوب ماء – نصف ليمونة

طريقة عمل كنافة بالكريمة زي المحلات : 

  • قومي بتقطيع الكنافة واسكبي عليها الزبدة أو السمنة وقلبيها جيدا حتى تتغلف الكنافة كاملا بالمادة الدهنية
  • رصي نصف الكمية في صينية الفرن واضغطي عليها جيدا بظهر كوب 

لتحضير الكريمة :

  • على البارد قلبي الحليب مع النشا وملعقة كريم والسكر حسب رغبتك ، ثم ارفعيه على النار وضيفي الفانيلا واستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي متماسك
  • صبي الكريمي على الكنافة في الصينية
  • ثم ضيفي باقي الكناقة على الوجه بشكل متساوي 
  • ادخليها الفرن لمدة20دقيقة على درجة حرارة 180 حتى يصبح لونها ذهبي
  • بعدها ضيفي عليها الشربات البادر على الكنافة الساخنة وغطي الصينية فترة قبل التقطيع
طريقة عمل الكنافة بالكريمة الجاهزة | أطيب طبخة
طريقة عمل كنافة بالكريمة

ازاي اعمل كريمة الكنافة ؟

يمكنك عمل كريمة الكنافة مثل المحلات بمكونات سهلة وبسيطة في مطبخك .

المكونات 

  • حليب " الكمية حسب كمية الكنافة"
  • نشا 
  • فانيليا
  • سكر حسب الرغبة
  • علبة قشطة
  • ملعقتين كريم شانتيه " اختياري" 
كنافة بالكريمة علي طريقة اكبر المحلات وكمان سر لونها وطعمها اللي يجنن 😋😋😋 الشيف هناء فهمي
طريقة الكنافة بالكريمة

طريقة عمل كريمة الكنافة

ضعي الحليب والنشا والفانيليا والسكر حسب رغبتك في قدر وقلبي بمضرب يدوي حتى تذوب النشا على البارد.

ارفعي القدر على نار متوسطة ويقلب بملعقة خشبية وضيفي علبة القشطة إلى أن يغلظ قوامها وتتكون لديك كريمة جاهزة للحشو. 

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية 

مكونات الكنافة بالمهلبية 

نصف كيلو كنافة

1/2 كوب سمنة مذابة

2 كوب حليب

1/2 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة ماء ورد

مكونات الشربات

كوب ونصف ماء

3 أكواب سكر

ملعقة صغيرة عصير ليمون

هن | طريقة عمل الكنافة بالكريمة.. وصفات سهلة من الشيف حسن
طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

طريقة عمل شربات الكنافة 

  • أذب السكر في مقدار الماء واترك المكونات تغلي.
  • أضف مقدار عصير الليمون إلى المكونات بعد أن تغلي تمامًا.
  • اترك الشربات تغلي لبضع الوقت، ثم اتركها جانبًا حتى تبرد.

خطوات عمل الكنافة بالمهلبية

أحضر قدر متوسط الحجم، وأضف الحليب والنشا، وأذب النشا جيدًا

ضع القدر على النار على درجة حرارة متوسطة، وأضف السكر للقدر، وقلبهما معًا جيدًا

استمر في التقليب حتى يغلي الحليب ويتماسك، وأضف ماء الورد، وقلب المزيج جيدًا

ارفع المزيج عن النار، واتركه يبرد جانبًا

أحضر وعاء كبير، وأضف الكنافة والسمنة، وافركهما بيديك جيدًا.

أحضر صينيّة متوسطة الحجم، وادهنها بالسمنة، وأضف نصف كميّة الكنافة في قاع الصينيّة

أضف المهلبيّة، وانشرها فوق خليط الكنافة، ثم أضف الكمية المتبقيّة من الكنافة، واضغط عليها بيديك حتى تتساوى.

ضع الصينيّة في الفرن حوالي 30 إلى 40 دقيقة حتى تصبح ذهبيّة اللون.

صب الشربات فوق الكنافة وهي ساخنة ثم يتم تقطيعها وتقديمها باردة. 

طريقة عمل الكنافة بالكريمة مقادير الكنافة بالكريمة شربات الكنافة طريقة عمل كنافة بالمهلبية طريقة عمل كنافة بالكريمة في البيت

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