أكرم حسني: معجب بتجربة المسلسلات الكوميدية القصيرة

أكد الفنان أكرم حسني، أن الكوميديا كلما كانت أقصر، كانت أكثر تأثيرًا وسرعة في الوصول إلى الجمهور، مضيفًا: "الضحك محتاج يكون مكثف.. النكتة القصيرة بتضحك أكتر من النكتة الطويلة"، مشيرًا إلى أن المحتوى الأقصر يحقق نسب مشاهدة أعلى لأن الجمهور يميل إلى إعادة مشاهدة المحتوى الخفيف والممتع، بينما الأعمال الطويلة قد تواجه مشكلة عدم توفر الوقت الكافي للمشاهدين لإعادتها.

وقال أكرم حسني، خلال لقاء له لبرنامج “حبر سري”، عبر فضائية "القاهرة والناس:ـ أنه معجب بتجربة المسلسلات الكوميدية القصيرة التي تتكون من 15 حلقة فقط، مشيرًا إلى أنه بعد خوض هذه التجربة في مسلسل «بابا جه» و«الكابتن»، متسائلًا: «كيف كان ينجز مسلسلات من 30 حلقة سابقًا، نظرًا للمجهود الضخم الذي تتطلبه الكوميديا؟».

الأغاني الكوميدية تعتمد على "الإفيه"

وتابع الفنان أكرم حسني، أنه لم يقتصر هذا المبدأ على المسلسلات فقط، بل امتد إلى الأغاني الكوميدية التي يعمل عليها، مشيرًا إلى أنه يحرص على ألا تتجاوز مدة الأغنية دقيقتين، رغم أن المعيار المعتاد للأغاني هو 3 دقائق ونصف إلى 4 دقائق، موضحًا أن الأغاني الكوميدية تعتمد على "الإفيه"، متابعًا: «وبالتالي إذا طالت مدتها، قد يفقد المستمع اهتمامه، حتى لو الإفيه حلو، الناس مش هتقعد تسمعه كتير».