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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إجابة سؤال برنامج مدفع رمضان الحلقة 16

مدفع رمضان
مدفع رمضان
محمد غالي

حقق برنامج مدفع رمضان  نجاحا واسعا، ليصبح من أبرز البرامج الرمضانية التي نالت اهتمام الجمهور برمضان 2025، ويجمع البرنامج بين الإثارة والتفاعل المباشر.

حيث يمنح المشاهدين فرصة الفوز بجوائز مالية قيمة عبر الإجابة على الأسئلة التي تطرح خلال الحلقات، مما جعله يحظى بمكانة مميزة بين البرامج الترفيهية في الموسم الرمضاني. 

برنامج مدفع رمضان 2025

رغم شهرته الواسعة كممثل، يخوض محمد رمضان تجربة فريدة من نوعها في عالم تقديم البرامج، حيث استطاع بأسلوبه المميز وشخصيته الجذابة أن يجذب المشاهدين ويشعل الحماس بينهم.

وتعتمد فكرة البرنامج على طرح أسئلة تفاعلية في كل حلقة، ما يجعل المشاهدين في ترقب دائم لخوض التحدي والفوز بالجوائز. 


كيفية اختيار الفائزين في البرنامج 

 

يعتمد البرنامج على التفاعل المباشر مع الجمهور، حيث يتم اختيار الفائزين عشوائيا عبر التطبيق الخاص بالبرنامج أو من خلال الاتصال المباشر من الشارع.

ويتم الإعلان عن الفائزين في كل حلقة، مما يعزز عنصر المفاجأة والتشويق. كما تتنوع الأسئلة بين الثقافة، الفن، والرياضة، مما يمنح الجميع فرصة متكافئة للمشاركة والفوز. 
  

اجابه سؤال برنامج محمد رمضان الحلقة 16

محمد رمضان يطرح سؤال الحلقة 16 من مدفع رمضان وجائزة 300 ألف جنيه  

في الحلقة 16 من برنامجه الرمضاني مدفع رمضان الذي يعرض على قناة DMC وجه الفنان محمد رمضان سؤالا تفاعليا جديدا للجمهور مع فرصة للفوز بجائزة مالية ضخمة تبلغ 300 ألف جنيه  

سؤال الحلقة 16 مدفع رمضان

 طرح محمد رمضان السؤال قائلا  
حلقة النهاردة اتقال فيها كام مرة نمبر وان والأخيرة فيها محسوبة  

للمشاركة في المسابقة يجب إرسال الإجابة عبر رسالة SMS إلى الرقم 2345  

رسالة محمد رمضان لجمهوره  


خلال البرنامج أكد محمد رمضان أن مدفع رمضان تم إنتاجه بمحبة كبيرة للجمهور المصري مشيرا إلى أنه عند توقيع العقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قال أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس  

يواصل البرنامج تحقيق نجاح كبير حيث يجمع بين الإثارة التفاعل المباشر والجوائز القيمة مما يجعله أحد أكثر البرامج الرمضانية متابعة هذا العام

مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان


يمكن متابعة البرنامج يوميا خلال شهر رمضان وفقا للمواعيد التالية: 
- مصر: الساعة 6:00 مساء بعد أذان المغرب على قناة DMC. 
- السعودية: الساعة 7:00 مساء. 
- الإعادة: الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة. 
يتيح هذا التوقيت الفرصة للمشاهدين لمتابعة الحلقات دون تفويت أي لحظة من التحديات اليومية والمنافسة على الجوائز القيمة.

مدفع رمضان محمد رمضان سؤال الحلقة 16 من مدفع رمضان الحلقة 16 من مدفع رمضان مواعيد عرض برنامج مدفع رمضان

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