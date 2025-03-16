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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسلام فوزي يسخر من تصريحات نمبر وان في مدفع رمضان

إسلام فوزي
إسلام فوزي
يوسف أيمن

واصل الإعلامي إسلام فوزي تقديمه للكوميديا الساخرة في الحلقة الـ16 من برنامجه "استلام فوري"، المذاع عبر قناة CBC، حيث تناول بأسلوب فكاهي تصريحات الفنان محمد رمضان خلال تقديمه برنامج "مدفع رمضان"، الذي يُعرض في موسم رمضان 2025.

"أنا مش فاهم حاجة ولا الناس فاهمين!"

علّق إسلام فوزي بسخرية على إعلان محمد رمضان عن اعتزامه إهداء جائزة البرنامج لأول شخص يراه يقف بجوار الرصيف الأسود، قائلًا: "أنا مش فاهم حاجة ولا الناس فاهمين، حتى المخرج تلاقيه عاوز يوقفه عن الكلام".

"لا أفلاطون يهم ولا سقراط يلم!"

واصل إسلام فوزي سخريته بطريقة كوميدية قائلًا: "في ظل ما المخرج بيفكر، محمد رمضان مكمل، لا أفلاطون يهم ولا سقراط يلم، حبيبنا يا أستاذ محمد رمضان!"، متسائلًا: "وليه الرصيف يا فنان؟ الفكرة دي مبتطلعش غير من واحد شغال في الحي".

إسلام فوزي يسخر من برنامج محمد رمضان بطريقة كوميدية
 

في الحلقة الـ16 من برنامج "استلام فوري" المذاع عبر قناة CBC، واصل الإعلامي إسلام فوزي تقديمه للكوميديا الساخرة، حيث تناول بأسلوب فكاهي برنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه الفنان محمد رمضان في دراما رمضان 2025.

إسلام فوزي: "فكرة برنامج محمد رمضان لذيذة"

أشاد إسلام فوزي بفكرة البرنامج، قائلًا: "فكرة "مدفع رمضان" اللى بيقدمه محمد رمضان لذيذة وعاجباني، لأنه بيساعد حالات إنسانية وبيجبر بخاطر الناس، ولأول مرة الناس بتتجمع على حاجة وقت الفطار غير برامج المقالب". 

كما أشار إلى أن الكثيرين أصبحوا ينتظرون مكالمة من محمد رمضان سواء أرسل لهم مساعدة أو لم يرسل.

مشهد عامل الورنيش يثير السخرية

خلال الحلقة، عرض إسلام فوزي مشهدًا من البرنامج، حيث توجه محمد رمضان إلى عامل ورنيش لمنحه مساعدة مالية، ليعلق ساخرًا: "مش الراجل بس اللى خد الفلوس جري، دا الشارع كله جري، الراجل اتخض خضة".

"ساب الدنيا وجرى وقال العمر واحد والرب واحد"

لم تتوقف سخرية إسلام فوزي عند هذا الحد، بل تابع قائلاً: "الراجل صعب عليا، ملحقش حتى ياخد علبة ورنيش، ساب الدنيا كلها وجرى وقال العمر واحد والرب واحد".

إسلام فوزي محمد رمضان مدفع رمضان رمضان

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