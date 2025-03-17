بعلامة النصر.. زيزو يعبر عن فرحته بالانضمام لمنتخب مصر

نشر احمد سيد زيزو، نجم الزمالك، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”؛ بعد انضمامه إلى منتخب مصر.

منتخب مصر يخوض أولى تدريباته على ستاد القاهرة استعدادا لتصفيات كأس العالم

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أولى تدريباته في استاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و25 مارس الجاري، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

,تواجد في مران اليوم كلاً من محمد عواد وعبد العزيز البلعوطي وخالد صبحي وحسام عبد المجيد وحمدي فتحي وأحمد عيد ونبيل دونجا ومحمد شحاته ومحمود تريزيجيه و إبراهيم عادل ومصطفn فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمود صابر وأسامة فيصل.

ويخوض منتخب مصر تدريباته، في التاسعة والنصف مساء، على أن يتوجه مساء الثلاثاء إلى المغرب؛ لمواجهة إثيوبيا.