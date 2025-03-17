إنطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بمشاركة 16 فريقا بالقليوبية

شهد الدكتور وليد الفرماوي محافظ القليوبية انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم 2025 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وذلك على مستوى محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية"، خلال الفترة من 16 إلى 21 مارس داخل المحافظة وتُقام منافسات دور 32 علي مستوي الجمهورية يوم 23مارس.



وتم التنفيذ على ملاعب مركز شباب سنديون ، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ، الدكتورة شيماء سامي مدير عام الادارة العامة للأنشطة وفعاليات مراكز الشباب ،دعاء نبيه مدير ادارة شباب قليوب.

16 فريقا يشاركون فى الفعاليات

ويشارك فى الدورة 16 فريقًا من مراكز شباب القليوبية مُقسم إلي 4 مجموعات، ويُقام الدورى من دور واحد بنظام خروج المغلوب حتي المباراة النهائية ويُصعد المراكز 4 الأولي للمنافسة علي مستوي الجمهورية، وتُعد الدورة فرصة ذهبية لتعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين فرق مراكز الشباب، في إطار دعم الوزارة للأنشطة الرياضية خلال شهر رمضان المُبارك.