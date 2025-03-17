استقرار أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا ملحوظًا في أسعار الخضروات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وإليكم بعض أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم 16 مارس 2025.

_ الطماطم ما بين 5 و7 جنيهات للكيلوجرام

_البطاطس ما بين 6 و8 جنيهات.

_الكوسة ما بين 8 إلى 12 جنيهًا

_الخيار بين 8 و11 جنيهًا.

_البصل الأحمر ما بين 9 إلى 10 جنيهات

_الفاصوليا الخضراء ما بين 10-15 جنيهًا للكيلوجرام.

_البرتقال ما بين 8 إلى 10 جنيهات

_التفاح ما بين 37 و45 جنيهًا.

_الموز ما بين 18 إلى 20 جنيهًا للكيلوجرام.

_الفراولة ما بين 25 و30 جنيهًا.