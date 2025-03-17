معاهم سلاح ومخدرات.. القبض على عصابة سرقة المواطنين بالمعادى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) بأنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه 3 أشخاص وقاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لــ3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- طبنجة صوت - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين) .

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين ، وأقروا بإرتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





