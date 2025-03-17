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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غيرة بنات.. ملابسات تشويه 4 طالبات وجه زميلتهم داخل مدرسة بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

كشفت التحريات الأولية، ملابسات تشويه 4 طلاب وجه زميلتهم داخل دورة مياه بمدرسة لغات في مدينة 6 أكتوبر. 

وأشارت التحريات، إلى أن الدافع وراء الجريمة غيرة البنات من زميلتهن لجمال ملامحها وبسبب خلاف على علاقة مع شاب جامعي، مضيفة أن المتهمات استعن بـ"شفرة حلاقة" للاعتداء على المجني عليها. 

وتباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في تعرض طالبة لتشويه وجهها واتهام 3 زميلاتها وزميلهم الرابع بالتعدي عليها بالضرب. 

وطلبت النيابة فحص وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المدرسة والمؤدية إلى دورات المياه حيث ذكرت الطالبة المجني عليها ان المتهمين تتبعوها وتعدوا عليها داخل الحمامات. 

وشهدت مدرسة لغات بمدينة 6 أكتوبر واقعة مماثلة بعدما شوهت 3 طالبات وطالب وجه زميلتهم داخل "حمام" المدرسة بعد التعدي عليها بسلاح أبيض. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض طالبة تبلغ من العمر 15 سنة، لاعتداء داخل مدرسة لغات بمدينة 6 أكتوبر، ووجهت المجني عليها اتهاما لـ 3 من زميلاتها، وزميل آخر بالمدرسة، بالاعتداء عليها بواسطة سلاح أبيض، حيث تتبعوها داخل دورة المياه "الحمام" وحاصروها وتعدوا عليها بالضرب واعتدوا عليها بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها بجرح بوجهها طوله 10 سم وكدمات الجسد. 

تم تحديد هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، من خلال الاستماع لأقوال العاملين بالمدرسة، وشهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة.

تشويه 4 طلاب وجه زميلتهم غيرة بنات علاقة عاطفية مدينة 6 أكتوبر مدرسة لغات

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