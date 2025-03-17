بعد الـ60 مليون صاروخ .. نجاحات الداخلية فى مواجهة تجار البارود قبل أيام من العيد

نجاحات كبيرة حققتها الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية خلال الايام الماضية فى مجال مكافحة ظاهرة تجارة وتصنيع الالعاب النارية لما تمثله من تهديد لارواح وممتلكات المواطنين.

منذ بداية شهر رمضان المبارك وانتشرت تجارة الالعاب النارية ولكن اجهزة وزارة الداخلية كانت لها بالمرصاد ، وتمكنت منذ بداية الشهر الكريم من احباط محاولات كثيرة لتصنيع الالعاب النارية بالاضافة ابى ضبط كميات ضخمة منها ومنع بيعها بالاسواق.

ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تكثف الاجهزة الامنية من جهودها لاحباط محاولات جلب وتصنيع الالعاب النارية، حيث قامت الاجهزة الامنية خلال الايام الماضية من مداهمة العديد من مصانع بئر السلم التى تعمل على تصنيع الالعاب النارية بعدد من المحافظات.

ذلك بالاضافة الى الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الداخلية بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنيه لاحباط محاولات جلب الالعاب النارية من الخارج.

60 مليون قطعة العاب نارية

تعمل اجهزة وزارة الداخلية منذ بداية شهر رمضان على احباط محاولات تهريب وتصنيع الالعاب النارية لما لها من تأثير كبير على حياة المواطنين وخطورة داهمة على ممتلكاتهم

أسفرت الجهود أجهزة وزارة الداخلية خلال النصف الاول من شهر رمضان عن ضبط 1300 قضية بعدد 1339متهم بالاضافة لضبط 9 ورش تصنيع بمضبوطات بلغت أكثر من 60 مليون قطعة مختلفة الأنواع والأحجام - كمية كبيرة من المواد الخام والمستلزمات التى تستخدم فى التصنيع.



12 مليون صاروخ داخل ورشة بالقيوم

وكانت تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية من مداهمة ورشة لتصنيع الالعاب النارية بالفيوم.

وتجحت الاجهزة الامنية من ضبط 3 أشخاص القائمين على إدارة تلك الورشة ، وضبط بداخلها 12مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

ورشتين لتصنيع الالعاب النارية

ومن بين تلك النجاحات التى حققتها الاجهزة الامنية خلال الايام الماضية هى مداهمة ورشتين يستخدمها شخصين لتصنيع الالعاب النارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك ابورشتسن وضبط بحوزتهما قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.