فضائل شهر رمضان المعظم في محاضرة بـ متحف كفر الشيخ

ينظم متحف كفر الشيخ ، محاضرة بعنوان “فضائل شهر رمضان المعظم”، بقاعة محاضرات المتحف مساء اليوم الإثنين، ويلقي المحاضرة أشرف محمد خضر واعظ بمنطقة وعظ كفرالشيخ .

وأوضحت إدارة متحف كفر الشيخ ، أن المناسبات الدينية جزءًا جوهريًا من حياتنا، لذلك يتم الاحتفال بهذه المناسبات، لافتا إلى أنه يتم تعزيز القيم الدينية والروابط الإجتماعيه ، والشعور بالانتماء إلى المجتمع الإسلامي وتُسهم في تجديد الروحانيات.

متحف كفر الشيخ

يذكر أن متحف كفر الشيخ يُعد النافذة التي تسلط الضوء على التُراث الثقافي والحضاري لمحافظة كفر الشيخ باعتبارها أحد أهم محافظات الوجه البحري من الناحية الأثرية، حيث تحتوي على العديد من المواقع الأثرية التي ترجع إلى مختلف العصور من أبرزها مدينتي بوتو وسخا.

ترجع فكرة إنشاء المتحف إلى عام 1992، عندما خصصت المحافظة قطعة أرض لبنائه، وفي عام 2017 تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنه بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة كفر الشيخ، وتفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه، عبر الفيديو كونفرانس، عام 2020.

يتكون المتحف من طابق واحد يعرض مجموعة من المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في مدينة بوتو القديمة وغيرها من المواقع الأثرية بكفر الشيخ، بالإضافة إلى عرض تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب البشري والبيطري والصيدلة، وكذلك بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري. كما يوجد أيضا قاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.