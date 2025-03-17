بلاش تكذب على جمهورك .. حسن عسيري يستفز كريم عفيفي

كشف الفنان كريم عفيفي، عن آخر أعماله الفنية، قائلا “آخر عمل فني ليا فيلم ولاد المحظوظة والمفروض هينزل قريب .. وكمان مسلسل للأذكياء فقط .. ومسلسل كنبة حبشي”.

وأضاف “عفيفي” خلال لقائه التليفزيوني في برنامج “بروود كاست” تقديم حسن عسيري، المذاع على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، أنه ظهر في مسلسل ولاد المحظظة بدور جيد كما أعتاد أن يظهر في أعماله الفنية.

وقال حسن عسيري موجها كلامه لكريم عفيفي: “أنا من رأيي يا كريم يا حبيبي بلاش تكدب عشان تقابل جمهورك بصدق”، ليرد الأخر “أنا مبكدبش والأعمال اللى أنا قولت عليها دي الناس شافتها”.