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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بلاش تكذب على جمهورك .. حسن عسيري يستفز كريم عفيفي

كريم عفيفي
كريم عفيفي
محمد حليم قنديل

كشف الفنان كريم عفيفي، عن آخر أعماله الفنية، قائلا “آخر عمل فني ليا فيلم ولاد المحظوظة والمفروض هينزل قريب .. وكمان مسلسل للأذكياء فقط .. ومسلسل كنبة حبشي”.

وأضاف “عفيفي” خلال لقائه التليفزيوني في برنامج “بروود كاست” تقديم حسن عسيري، المذاع على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، أنه ظهر في مسلسل ولاد المحظظة بدور جيد كما أعتاد أن يظهر في أعماله الفنية.

وقال حسن عسيري موجها كلامه لكريم عفيفي: “أنا من رأيي يا كريم يا حبيبي بلاش تكدب عشان تقابل جمهورك بصدق”، ليرد الأخر “أنا مبكدبش والأعمال اللى أنا قولت عليها دي الناس شافتها”.

كريم عفيفي ولاد المحظوظة للأذكياء فقط كنبة حبشي بروود كاست حسن عسيري

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