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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمينا العبد في موقف صعب بسبب محمد شاهين بلام شمسية

الفنانة ياسمينا العبد
الفنانة ياسمينا العبد

تتعرض زينة ( ياسمينا العبد ) لانهيار بعدما علمت دخول والدها وسام (محمد شاهين) المستشفى بسبب حادث، فهل تعلم حقيقة ما حدث؟
مسلسل لام شمسية يضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي. والتي تقوم فيه ياسمينا بدور زينة ابنة محمد شاهين ويسرا اللوزي في العمل.
وتصدرت ياسمينا العبد ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عقب عرض مشهد يجمعها مع النجم ماجد الكدواني خلال أحداث مسلسل موضوع عائلي ٣ الذي يعرض حصرياً على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان. كتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.
وفي سياق آخر، يذكر أحدث أعمال ياسمينا العبد مسرحية بني آدم مع الفنان أحمد حلمي، وتقدم شخصية تحمل اسم زوبا، وعرضت المسرحية خلال فاعليات موسم الرياض، والمسرحية من بطولة أحمد حلمي، أسيل عمرا ن، ياسمينا العبد، مصطفى خاطر، حمدي المرغني، إيمان السيد، عماد رشاد .
كما ظهرت ياسمينا في حلقة منفصلة باسم تفتيش مفاجئ من مسلسل ساعته وتاريخه، وتدور أحداث الحلقة عن الابتزاز الكتروني، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد داش، ياسمينا العبد، خالد كمال، أحمد أمين، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة
وعرض فيلم سكر 2 في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، والفيلم يضم عدد كبير من الأبطال، ومن أبرزهم: ماجدة زكي، حلا الترك، ريهام الشنواني، معتز هشام، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر المهدي، وتدور أحداثه في إطار موسيقي استعراضي.
كما قدمت ياسمينا مسلسل البحث عن علا 2، الذي عرض على منصة نتفليكس، حيث قامت بدور زينة صديقة نادية والتي تساعد علا في الترويج لمشروعهاsecond chance.

ياسمينا العبد اخبار الفن نجوم الفن

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