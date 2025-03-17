مدير تعليم مطروح تشارك طلاب المدرسة النووية مائدة الإفطار

شاركت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، طلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، طعام الإفطار بحضور هشام جميعي مدير إدارة الضبعة، وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين ومسعد بدوي وكيل الإدارة التعليمية وأحمد فتحي مدير المدرسة.

وتبادلت مدير المديرية مع أبنائها طلاب المدرسة أطراف الحديث حول جودة الوجبات الغذائية.

وأكدت وكيل الوزارة للطلاب خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بالجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم لتحقيق طموحاتهم العلمية، مشيرة إلى أن مصر تعقد على طلاب النووية آمالاً كبيرة؛ لأنهم يعدون ثروة علمية قومية لتحقيق النهضة العلمية المأمولة في المستقبل بسواعدهم القوية وعقولهم الواعية وقلوبهم العاشقة لوطننا الغالي مصر .

كما عقدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعا مع مسئولي المدرسة النووية أوضحت خلاله سبل العمل على تحسين وجودة العملية التعليمية داخل المدرسة والاهتمام بما يقدم للطالب داخل الفصول الدراسية .

وتفقدت وكيل الوزارة صالة الألعاب الرياضية والمعامل الإلكترونية المتطورة، مؤكدة ضرورة مشاركة الطلاب بالأنشطة الرياضية وتحقيق أقصي استفادة من التقنيات العالية بالمعامل .

ثم تابعت شرحا وافياً من الطالب أحمد محمد صلاح بالفرقة الثالثة بمشروع علمي لنظام الري التلقائي الذكي، وكذلك تابعت شرح كيفية استخدام الطب الجينومي لعلاج الأمراض التي ليس لها علاج (التوحد) من الطالبين عادل أحمد وجاسر على بالفرقة الرابعة مشيدة بالنوابغ الطلابية بالمدرسة النووية واستمرار تشريفهم لمحافظة مطروح على مستوى الجمهورية بالمسابقات العلمية والمعرفية المتنوعة.

كما تفقدت قاعة الطعام بالمدرسة قبل إعداد الإفطار وتابعت سير العمل في المطبخ أثناء إعداد وجبات الإفطار، والتأكد من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية الواردة من مكتب سلامة الغذاء.

من ناحية أخرى، سبق أن اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية التي نظمتها المديرية، والتي أسفرت عن تغييرات كبيرة وواسعة لمديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات كذلك موجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية والموجهين الأوائل والموجهين أيضاً مديري المدارس بكل المراحل التعليمية

وأوضحت وكيل الوزارة أن المسابقة جرت إجراءاتها التنفيذية وفق قانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، بالإضافة إلى بنود اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2012، مشيرة إلى أن نتيجة المسابقة شهدت الدفع بعناصر طموحة قادرة على تحمل المسؤولية من الكوادر التعليمية المتميزة بالمحافظة.