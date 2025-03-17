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البنتاجون: مقتل مسئولين حوثيين كبار خلال غارة أمريكية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنتاجون: مقتل مسئولين حوثيين كبار خلال غارة أمريكية

قصف الحوثيين
قصف الحوثيين
قسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الاثنين إن القوات الأمريكية قتلت مسؤولين حوثيين كباراً شاركوا في برنامج الطائرات المسيرة للمتمردين في اليمن.

قصف الحوثيين في اليمن

وأضافت البنتاجون في بيان أن الهجمات استهدفت مجموعة أوسع من الأهداف مقارنة بتلك التي وقعت خلال الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن.

وواصلت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تنفيذ ضرباتها على الميليشيات الحوثية وأعلنت الوكالة الأمريكية عبر حسابها بمنصة إكس الماضية أن الهجمات ستستمر.

وأعلن الحوثيون مقتل 53 شخصًا نتيجة الغارات التي بدأت يوم السبت.

وفي حديثه مع قناة ABC يوم الاثنين، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايك والتز، إن الغارات الأمريكية "قضت" على عدد من قادة الحوثيين.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أمس الأحد، بأن الولايات المتحدة ستشن ضربات "متواصلة" ضد الحوثيين في اليمن حتى توقف الميليشيات عملياتها العسكرية التي تستهدف الأصول الأمريكية والشحن العالمي.

قصف حاملة الطائرات الأمريكية

ويوم الأحد، أعلن الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان، بالإضافة إلى سفن حربية أمريكية أخرى منتشرة في منطقة البحر الأحمر. 

أعلنت الولايات المتحدة إسقاط 11 طائرة حوثية مسيرة، وذلك عقب ادعاء الجماعة المدعومة من إيران محاولتها مهاجمة حاملة الطائرات.

يوم السبت، صرّح مسؤول أمريكي لصحيفة جيروزالم بوست العبرية بأن الضربات كانت رسالة إلى إيران في وقتٍ تقترح فيه الإدارة الأمريكية فتح مفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الضربات قد تستمر "أيامًا، وربما أسابيع".

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