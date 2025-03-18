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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تكريم 350 متسابقا وتقديم 3 رحلات عمرة لحفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
القسم السياسي

نظم  النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية احتفالية كبري لتكريم 350 متسابق  و3 رحلات عمرة من حفظة القرآن الكريم في بشبرا الخيمة  من   أبناء   شبرا  الخيمة  الذين   من   الله   عليهم بحفظ  كتابه  الكريم  بدءاً  من  جزء  واحد و حتى  القرآن الكريم  كاملاً .
حضر الحفل المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية والمستشار مسعد عبد المقصود امين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبيه وعدد  من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظه وممثلي وزارة الأوقاف.
‎وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم  توجيه  الشكر والتقدير للمكرمين بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية  منهم وقيادات حزب مستقبل وطن بالقليوبية ورجال الأوقاف والأزهر الشريف.

أكد محافظ القليوبية على دعم المحافظة وترحيبها لتنظيم ورعاية مسابقات القرآن الكريم التي تخلُق نوعاً من أنواع المنافسة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين الأطفال والشباب المحافظة.
وهنأ المحافظ الفائزين في المسابقة مثمناً الجهد الأكبر للآباء والأمهات على رعايتهم لأبنائهم وحثهم على حفظ كتاب الله،كما ثمن المحافظ  الجهود المبذُولة لكُل المُساهمين في دعم حفظة القرآن الكريم، و تبني ورعاية مثل تلك المواهب وحثهُم على بذل كل الجهد في الحفظ والمثابرة مؤكدا على الطلاب بأن يكون حفظ القرآن الكريم مع تدبُر معانيه والعمل بتعاليمه السمحة والتحلي بالسلوكيات الحميدة التي حث عليها القرآن في العبادات والمعاملات.
وقدم المحافظ الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة.

وقال النائب سيد حجازي ان حريص على إقامة حفل سنوي لتكريم عدد من الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخريج أجيال من الشباب الواعي المتسامح، مؤكدًا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي، وما يحمله من معاني سامية.
 
‎وأشار عضو مجلس الشيوخ  إلى حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة، في المسابقات الكبرى وتقديمها كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن، وفي إطار دعم مؤسسات الدولة من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات والمسابقات التي تحظى باهتمام الشعب المصري.

‎  وأعرب حجازي عن فخره بإنجاز أبناء شبرا الخيمة في  حفظ القرآن الكريم، مشيدا  بالدور الذي قدمته مؤسسات الدولة في دعم المجتمع والمشاركة في مثل هذه الفعاليات الهادفة إلى الارتقاء بالقيم الدينية والأخلاقية بين الشباب مشيدا بالجهود أولياء الأمور  الذين  بذلوا  كل الجهد ليتوج  أبناؤهم  بهذا  الشرف العظيم.
وأعرب النائب  سيد حجازي عن   سعادته  الكبيرة  لتكريم  حفظة  كتاب  الله  سنوياً   من   أبناء   شبرا  الخيمة  ،  مقدماً   كل   التحية والتقدير   لأولياء  أمور  الأطفال والشباب  الحافظين  للقرآن الكريم   و  جميع  الأساتذة  و المشايخ  الأجلاء  الذين  قاموا  بتحفيظ  واختبار أبنائنا   من حفظه القرآن  الكريم .

‎وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم حفظة القرآن الكريم الذين أتموا حفظ من عشرة أجزاء إلى ثلاثين جزءًا، بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية وعينية، إضافةً إلى جائزة 3 رحلات عمرة للفائزين بالمركز الثلاثة الأولي ، وذلك تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في حفظ كتاب الله. 
‎كما تم تقديم درع التكريم للمهندس ايمن عطية محافظ القليوبية تقديرًا لعطائه في خدمات المحافظة.

مستقبل وطن النائب سيد حجازي مجلس الشيوخ شبرا الخيمة البرلمان

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