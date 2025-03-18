محافظ الغربية: نادي طنطا قلعة رياضية عريقة.. ودعمنا للرياضة مستمر

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حفل تكريم الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي طنطا الرياضي بمناسبة صعوده إلى الدوري الممتاز لموسم 2024/2025، وتكريم فريق مواليد 2013 بنات لكرة اليد بعد حصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وذلك في قاعة المؤتمرات بنادي طنطا الرياضي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والرياضية، يتقدمهم السيد فائز عريبي، رئيس مجلس إدارة النادي، واللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، الكابتن خالد صالح عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد بالإضافة إلى عدد كبير من اللاعبين وأسرهم وجماهير النادي.

محافظ الغربية يكرم ابطال نادي طنطا

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة السيد فائز عريبي، الذي عبر عن تقديره العميق لمحافظ الغربية على دعمه المستمر للرياضة داخل المحافظة، وحرصه الدائم على مشاركة النادي في احتفالاته بالإنجازات الرياضية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان له أثر كبير في تحقيق النجاحات. كما أكد اللواء حسين حنفي أن هذه الإنجازات هي ثمرة الجهد والتخطيط الجيد، متمنيًا استمرار تحقيق المزيد من البطولات على مستوى الفرق الرياضية بالمحافظة.

وأعرب اللواء أشرف الجندي، في كلمته، عن فخره الكبير بـ نادي طنطا العريق، مؤكدًا أنه يعد إحدى القلاع الرياضية المهمة في مصر، وله تاريخ طويل من الإنجازات التي تبرهن على قوة الرياضة في محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن صعود فريق الكرة الطائرة إلى الدوري الممتاز وحصول فريق بنات كرة اليد على المركز الثاني بالجمهورية إنجازان يعكسان روح الإصرار والتميز داخل النادي.

هدفنا أن نرى فرقنا تنافس على المستويات المحلية

وأضاف المحافظ: “نحن في محافظة الغربية نؤمن بأن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل هي رسالة تعكس قوة الشباب وقدرتهم على تحقيق الإنجازات. دعمنا للأندية مستمر، وهدفنا أن نرى فرقنا تنافس على المستويات المحلية والدولية، ونعدكم بتقديم كل ما يلزم لتحقيق المزيد من النجاحات.”

تضمنت الاحتفالية عرض فيديو يوثق رحلة صعود الفريق الأول للكرة الطائرة إلى الدوري الممتاز، استعرض خلاله الحضور أبرز المحطات التي مر بها الفريق حتى تمكن من تحقيق هذا الإنجاز، كما تم عرض فيديو لفريق مواليد 2013 بنات لكرة اليد، يبرز جهود اللاعبات والجهاز الفني في تحقيق المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وسط أجواء من الفخر والسعادة، قام محافظ الغربية بمشاركة اللاعبين في تقطيع تورتة الاحتفال بصعود فريق الكرة الطائرة إلى الدوري الممتاز، ثم تقطيع تورتة الاحتفال بفريق كرة اليد، وسط تصفيق وتشجيع من الحضور. ثم بدأ حفل التكريم، حيث تم تكريم (17) لاعبًا من الفريق الأول للكرة الطائرة و(6) من الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى (28) لاعبة من فريق مواليد 2013 بنات لكرة اليد و(8) من الجهاز الفني والإداري والطبي، حيث تسلموا شهادات التقدير والدروع التذكارية تقديرًا لإنجازاتهم.

في ختام الحفل، شدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة ستواصل دعمها للرياضة والرياضيين، مؤكدًا أن النجاحات الرياضية تعكس مدى التقدم الذي تشهده محافظة الغربية، وموجهًا رسالة شكر للأجهزة الفنية والإدارية التي كان لها دور كبير في تحقيق هذه البطولات.

فرحه لاعبي نادي طنطا الرياضي

وأضاف: “نعدكم بمزيد من الدعم والتطوير، حتى نشهد المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم الغربية عاليًا. نريد أن نرى فرقنا تنافس بقوة على البطولات، وسنعمل مع الجميع لتحقيق هذا الهدف.”

واختتم الحفل وسط فرحة كبيرة من اللاعبين وأسرهم، مع تأكيد الجميع أن هذه الإنجازات ليست سوى بداية لمزيد من البطولات في المستقبل.