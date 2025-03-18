عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن سقوط 342 شهيدا بينهم 179 بمدينة غزة وشمالي القطاع جراء غارات الاحتلال.

وأفادت مصادر إعلامية بأن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل محاكمته، وذلك في ظل استئناف العمليات العسكرية في غزة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تتصاعد التوترات الأمنية في غزة، مما دفع الجهات القضائية إلى مراعاة الظروف الراهنة وتأجيل المحاكمة.

يُذكر أن نتنياهو يواجه اتهامات بالتزوير، خيانة الأمانة، وقبول رشاوى في ثلاث قضايا منفصلة.