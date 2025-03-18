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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تشهد حفل سحور مستشفى الناس الخيري للأطفال

حفل سحور مستشفى الناس
حفل سحور مستشفى الناس
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل السحور الذي نظمه مستشفى الناس الخيري للأطفال، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وأيمن عباس أمين صندوق المستشفى، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الإشادة بحجم العمل الذي يقدم داخل مستشفى الناس الخيري واستهدافه للفئات المستحقة، حيث يوفر العلاج مجانا، وفقا لأحدث المعايير الطبية، كما يهتم المستشفى بالنواحي البحثية والعلمية والمعرفية في مجال علاج أمراض القلب وكل ما له صلة بذلك، منوهة بأن المستشفى أسس "أكاديمية الناس" لتقديم برامج تدريبية للأطباء وللفرق الإدارية.

ويعد مستشفى الناس واحدا من أكبر المراكز الطبية المتميزة في المنطقة العربية وقارة إفريقيا بطاقته الاستيعابية التي تصل إلى حوالي 600 سرير، ويفتح المستشفى أبوابه لخدمة جميع المرضى بالمجان منذ بدء نشاطها في 2019، وتحديدًا في أمراض القلب للأطفال، كما أن المستشفى يركز على تطوير مهارات الكادر الطبي الذي يعمل بها، ليكون ملائمًا للمستويات العالمية وتحقيق أفضل خدمة طبية للمرضى ودعم الجانب البحثي.

يشار إلى أن مستشفى الناس يبلغ مساحته 30 ألف متر مربع تتضمن 7 أدوار، بطاقة استيعابية 600 سرير، و10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و48 عيادة خارجية، وقد تم افتتاح المستشفى عام 2019.

مستشفى الناس مايا مرسي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي

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