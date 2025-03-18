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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أزهرية الإسكندرية تكرم 1000 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب أبيس

مركز شباب الإسكندرية
مركز شباب الإسكندرية
أحمد بسيوني

شاركت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عيد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة، في الحفل الكبير الذي نظمه مركز شباب أبيس العاشرة بالإسكندرية، لتكريم 1000 من حفظة القرآن الكريم من مختلف الأعمار، وذلك في إطار احتفالات شهر رمضان المبارك.

تكريم الأطفال المتفوقين 

شارك الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة في تكريم الأطفال المتفوقين من حفظة القرآن الكريم، من الفئة العمرية من 6 إلى 16 عامًا، من البنين والفتيات، حيث كان عدد كبير من المكرمين من طلبة معهد عواطف النجار الابتدائي الأزهري.

إكرام حامل القرآن الكريم 

وقد أكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة خلال كلمته التي كانت بعنوان (منزلة حامل القرآن والحث على إكرامه) على أهمية هذه الفعاليات التي تُسهم في نشر وتعزيز قيم القرآن الكريم لدى الأطفال، مشيدًا بمشاركة الطلبة من المعاهد الأزهرية في هذه المسابقة المهمة، وداعيًا إلى الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل متسلح بالعلم والدين.

كما شارك أيضا  في الحفل المقدم أحمد عشماوي من القوات المسلحة، والدكتور علي يونس، ممثل وزارة الأوقاف ، والدكتور علي عاطف بركات، مدير إدارة التعليم الثانوي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعدد من ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وممثلي المعاهد الأزهرية.

الاسكندرية مركز شباب أبيس أزهرية الإسكندرية حفظة القرآن عبدالعزيز أبوخزيمة

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