مهيب عبد الهادي يهاجم الزمالك: بيان متناقض

عبر الإعلامي مهيب عبد الهادي عن رأيه بيان الزمالك بشأن التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقةبمباراة القمة.

و كتب مهيب عبد الهادي :بيان الزمالك متناقض ببطالب اللجنة الأولمبية التدخل وفي نفس البيان بيرفض قرار الرابطة بالموافقة علي قرار اللجنة.

وقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الثلاثاء خطاب رسمي إلى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس 2025 .

وأكد نادي الزمالك أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها، وأرفق النادي بطلبه مذكرة قانونية مقدمة من الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي .

كما أرسل نادي الزمالك اليوم خطابين إلى كل من، الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل لنادي الزمالك بخصوص قراراتها حول عقوبات مباراة القمة.