3 قرارات أنهت مسيرة باسم مرسي نجم الزمالك السابق

عاد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك السابق للظهور من جديد ووجه اتهامات عنيفة لكل مدربين الدوري المصري.

واتهم باسم مرسي المدربين بضعفهم على المستوى الفني وعدم علمهم بقواعد اللعب والتكتيك والخطط.

وهو ما أثار علامات استفهام حول مسيرة باسم مرسي التي بأدت بقوة ثم إنتهت سريعا بدون علامه واحده فارقه في تاريخ الفرق التي لعب لها.

3 قرارات أنهت مسيرة باسم مرسي

أعترف باسم مرسي خلال بودكاست عبدالرحمن مجدي ، عن أسباب إنهيار مسيرته سريعا وبدون تقديم إنجاز أو علامة فارقة في مشواره مثل اللعب في كأس العالم واعتبره بطولة لم ينجح فيها المنتخب المصري.

أول قرار اتخذه باسم مرسي أنهى مسيرته هو خروجه من نادي الزمالك نحو حلم احتراف في الدوري اليوناني.

وعاد سريعا بعدها باسم مرسي للدوري المصري ورفض العودة للزمالك وفضل الانضمام لسموحة في قرار ثاني غريب أبعده عن الأنظار.

واصل باسم مرسي اعترافه عن الأخطاء المرتكبة خلال مسيرته “ حتى لو لم يعترف بها بشكل صريح” وكانت المشكلة الثانية هي إشعاله الفتنة مع الأهلي بتصرفاته وتصريحاته المثيرة وقتها.

وقال مرسي إنه كان مثل البنزين الذي يضاف على الحريق ليزيد الأمور حوله صعوبه وضغط أكثر من جانب جماهير المنافس.

اعترافات باسم مرسي وصلت حتى ظهوره بشكل مختلف وتفرده في قصات الشعر فقط وبدون تقديم الأداء المطلوب منه.

بجانب إهماله في نفسه وعدم إلتزامه على كافة المستويات سواء الفنية من خلال تطوير أداءه أو النظام الغذائي وغيره.