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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان أسود.. إليسا تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

اليسا
اليسا
ميرنا محمود

شاركت الفنانة إليسا جمهورها  صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت إليسا بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الاسود، كما تركت شعرها منسدلا بإطلاله تبرز جمالها، واعتمدت مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها.

بدأت الفنانة إليسا، حفلها الغنائي على مسرح دبي أوبرا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين 10 فبراير.

وظهرت إليسا، في الحفل بفستان أصفر طويل وأنيق، وقدمت باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها: (أجمل إحساس، بتمون، من أول دقيقة) وغيرها من الأغاني.

وخلال تقديم أغنية يا مرايتي، تأثرت إليسا، أمام جمهورها وبكت قليلًا ولكن سرعان ما سيطرت على نفسها ومسحت دموعها أمام الجمهور، وانتشر هذا الفيديو بشكل واسع على السوشيال ميديا.

واحتفلت المطربة اللبنانية إليسا بنجاح ألبومها الجديد “أنا سكتين” الذى طرحته مؤخرا.

وأقامت إليسا حفلا خاصا للاحتفال مع أصدقائها بنجاح الألبوم، وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أحدث ألبومات إليسا
في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية “أنا سكتين”
ويقول مقطع من الأغنية: "تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

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