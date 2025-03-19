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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف بحملة نظافة بالمنطقة الصناعية وتقسيم 15 مايو

المنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية
همت الحسينى

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحملة نظافة بالمنطقة الصناعية وتقسيم 15 مايو بجمصه، لرفع تجمعات وتراكمات ونقلها والتخلص الآمن منها وردم المستنقعات بتقسيم 15 مايو، في إطار عملية تجميل ورفع كفاءة المدينة.

وذلك بتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام اليوم الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، يرافقه الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والأستاذ فهمي علام وكيل الإدارة.

قام الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بمتابعة حملة نظافة، تم خلالها رفع 650 طن مخلفات هدم ومباني من تقسيم 15 مايو بجمصه والتخلص الآمن منها بردم المستنقعات بتقسيم مايو، كما تم رفع 50 طن مخلفات بلدية من داخل المنطقة الصناعية، ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة في بلقاس، ورفع كفاءة النظافة العامة بالسور الخارجي للمنطقة الصناعية مقابل الطريق الدولي وإزالة الحشائش بطول 2 كيلو متر.

وتفقد "العدل" أعمال الصيانة ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية (المحطة الرئيسية والمحطة الفرعية بالمرحلة الأولى) وتفقد مدينة جمصه من خلال المرور على اعمال التطوير الجاريه بالمدينة حيث تم المرور على باركينج اتوبيسات جامعة الدلتا، والمرور على مخبز مدينة الشيخ زايد، كما تفقد مشروع ( منتجع WAEV ) السياحى وأشاد بمستوى الخدمات المقدمة.

الدقهلية محافظ المنطقة الصناعية جمصه

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