بينهم 3 أشقاء.. مصرع 4 شباب في حادث أليم بكفر الشيخ

شهدت قرية أم سن التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حادثاً مأساوياً، بعد أن لقي 4 شباب من أبناء القرية من بينهم 3 أشقاء، مصرعهم في حادث تصادم بين سيارتين على رافد الطريق الدولي «بلطيم - الرياض».

وقوع حادث تصادم

وكانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم مروع على رافد الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز الرياض.

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وسادت حالة من الحزن الشديد أرجاء القرية التي اتشحت بالسواد، حزناً على وفاة 4 من خيرة شباب القرية.