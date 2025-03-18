قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشفى ملوي بالمنيا ينجح في إجراء عملية جراحية لسيدة تبلغ 111 عاما
إش إش.. مي عمر تخبر ماجد المصري بحملها
رسميا الآن| أسعار الذهب تواصل التحرك .. ومفاجأة في عيار 21
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19 مارس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
الحكومة اليمنية تدين القصف الإسرائيلي لقطاع غزة
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
شولتس وماكرون: هدنة الطاقة خطوة أولى نحو سلام شامل في أوكرانيا
حماس: مصلحتنا في استمرار الاتفاق ونتنياهو يسعى للانقلاب عليه
شاهد| أحمد موسى يكشف خطأ كبيرا ارتكبته حماس عند تسليم الأسرى
فهد البطل الحلقة 18.. توفيق التمساح يطلب الزواج من راوية
دار الإفتاء تنشر فتاوى منتشرة عن الصيام وتكشف حقيقتها
وزير التموين: أسواق اليوم الواحد للسيطرة على الأسعار واستعددنا بشكل مكثف لشهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة كفر الشيخ تنظم لقاء حواريا عن دور القوى الناعمة في تعزيز الهوية المصرية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

نظمت إدارة النشاط الثقافى والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، لقاء حواريا بكلية التربية النوعية تحت عنوان “دور القوى الناعمة من الفنون والآداب والثقافة في تعزيز الهوية المصرية”.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وبحضور الدكتور نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، وتنفيذ ومتابعة إيهاب جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة الجامعة، ورفع المستوى الثقافي والعلمي لديهم، مشيراً الى ان هذه اللقاءات الحوارية تأتي ضمن خطة المجلس الأعلى للجامعات والتي تتناول قضايا هامة لشباب الجامعات المصرية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية القوى الناعمة، التى تعد من أهم  الأدوات الاستراتيجية الفعالة في سياسة الدولة المصرية، وتعتمد هذه القوى على مجموعة من الأدوات تشمل الثقافة، والفنون، الآداب، والإعلام، والتعليم، وغيرها.

 وأوضح أن الدولة المصرية تتمتع بإرث حضاري وثقافي ممتد عبر التاريخ، مما يمنحها دورًا محوريًا في نشر الهوية الثقافية وحمايتها، فالثقافة والفنون من أبرز أدوات القوى الناعمة والتي يمكن توظيفها بفاعلية للحفاظ على الهوية المصرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي أن دعم التعليم والتبادل الثقافى والعلمي يسهم في بناء علاقات إيجابية مع الدول الأخرى مما يدعم مكانتها كقوة ناعمة مؤثرة.

وأشار إلى أن مصر  لديها رصيد حضاري وثقافي فريد يؤهلها لاستخدام القوى الناعمة بفعالية لحماية وتنمية هويتها الثقافية في ظل التحديات المعاصرة فمن خلال الفنون والآداب، يمكن لمصر إبراز تراثها العريق بأسلوب عصرى.

وحاضر في اللقاء الدكتور  رشدي شوقي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والذي كشف الغطاء عن دور القوى الناعمة في تعزيز الهوية المصرية إذا فهمت ما يدور حولها وأدركت المنوط بها فعله وما يقع على كاهلها من مسئوليات تجاه الوطن الحبيب.

وحضر اللقاء الكثير من الطلاب والطالبات الذين  تجاوبوا في اللقاء. وفي نهاية الحوار كان لهم مطلب في المزيد من هذه اللقاءات.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا

محكمة

عضته ومات.. حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالقليوبية

دعم التموين

التموين حسمت الأمر.. هل تم تحديد موعد صرف الدعم الإضافي؟

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل

زيزو

ممدوح عباس يتراجع عن دفع صيانة سيارة زيزو والمركز يحرر محضرا ضد اللاعب

إجازة

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. قائمة العطلات الرسمية الكاملة المقبلة

حالة الطقس

رياح وأمطار .. ظاهرتان جويتان تسيطران على الطقس غدا

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

ترشيحاتنا

دعم التموين

التموين حسمت الأمر.. هل تم تحديد موعد صرف الدعم الإضافي؟

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

الكاتب صنع الله إبراهيم

بعد إصابته بوعكة صحية.. من هو الروائي صنع الله إبراهيم ؟

بالصور

يحسن عمل الأنسولين وينسف الوزن.. اعرف أفضل نوع دقيق

يحسن عمل الانسولين
يحسن عمل الانسولين
يحسن عمل الانسولين

استغل آخر أيام شهر رمضان .. نصائح تساعدك على خسارة الوزن بسهولة

نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن
نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن
نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن

مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. التخطيط لقـ.ـتل ميدو عادل والتخلص من مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

عادة تفعلها النساء تدمر الأذن.. محمد الناظر يحذر

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

فيديو

المطربة شاهيناز

أنا صوت مصر ومستهدفة وتصريحاتي بيتم تحريفها.. تصريحات شاهيناز في خط أحمر

ريهام الشنواني وتقى الجيزاوي

ريهام الشنواني: أتمنى تجسيد السيرة الذاتية لفؤاد المهندس وهذه علاقتى بعبلة كامل.. فيديو

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

المزيد