بحضور رجال الدبلوماسية والفن.. مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية يقيم احتفالية خاصة

يقيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد السينمائى د. ياسر محب، إحتفالية ثقافية وفنية خاصة بمناسبة اليوم العالمى للفرنكوفونية، وذلك فى التاسعة من مساء غد الخميس ٢٠ مارس الجارى، بالمركز الثقافى اليونانى بمصر الجديدة.

يتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيلم قصير عن تاريخ السينما الفرنكوفونية، ودور مصر البارز فى دعم حركة الفرنكوفونية على مختلف الأصعدة، وخاصة الصعيد الدبلوماسى والفنى والثقافى.

كما ستعقد جلسة نقاشية تحت عنوان "مصر واليونان.. تاريخ سينمائى وإبداعى حافل تحت مظلة الثقافة الفرنكوفونية"، وذلك بحضور ومشاركة السيد السفير أحمد خفاجى نائب مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد السفير نيقولاوس باباجيورجيو، سفير دولة اليونان لدى القاهرة، والسيد ينى ميلاخرينودى، المسئول عن النشاط الثقافى بسفارة اليونان بالقاهرة، وممثلى عدد من سفارات الدول الفرنكوفونية وعدد من الدبلوماسيين والفنانين ورجال الإعلام.

هذا بإلإضافة إلى عرض الفيلم الفرنسى الروائى القصير "حلم أوليمبى"، من إخراج ريبيكا أنطونس، وهو الفيلم الذى حظى بإشادات الجمهور والنقاد عند عرضه ضمن مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة خلال الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والتى أقيمت خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤.

إلى جانب عرض الفيلم الفرنسى الروائى القصير "إليها" إخراج نيكوس إنجو، وهو عمل سينمائى يحمل قدرا كبيرا من الشاعرية، كونه يحمل رسالة حب وعرفان لكل أم، حيث جاء إختياره للعرض ضمن إحتفالية المهرجان بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم المصرى، والذى يتزامن فى الحادى والعشرين من مارس مع شهر الفرنكوفونية.