قرار جديد بشأن المتهم بالشروع في قتل شقيقه ببولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق بالجيزة، تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على شقيقه بسبب خلافات حول الميراث في بولاق الدكرور 15 يوما على ذمة التحقيقات.





اعترافات المتهم..





أدلى المتهم بإطلاق النار على شقيقه بسبب خلافات حول الميراث في بولاق الدكرور باعترافات تفصيلية امام جهات التحقيق بالجيزة.

وقال المتهم، إنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين شقيقه تطورت إلى مشاجرة دفعته لإطلاق النار عليه بواسطة سلاح ناري خرطوش، كما أن شقيقه تعرض لإصابة برش خرطوش في أنحاء جسده وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.



تفاصيل الواقعة..



واسمتع رجال المباحث لأقوال المجني عليه، الذي اتهم شقيقه بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا برش خرطوش في بولاق الدكرور، وكشفت تحريات رجال المباحث أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقه، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، مما دفع الأخير لإطلاق النار عليه مستخدما سلاح خرطوش.



وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.