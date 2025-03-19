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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ضمن فعاليات عيد الفطر .. تعرف على موعد حفل تامر عاشور بجدة

تامر عاشور
تامر عاشور
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء أحدث حفلاته الغنائية رابع أيام عيد الأضحى 2025 فى جدة ، ومن المقرّر أن يقدم باقة من أغانيه المميزة.

ونشر الحساب الرسمي لمسرح “بنش مارك” على موقع انستجرام بوستر الحفل، وجاء بتعليق: “حبك فرحة جنونية .. الفنان تامر عاشور ضمن فعاليات عيد الفطر ٢٠٢٥”.

أحدث حفلات تامر عاشور 

وفى شهر فبراير الماضي، أحيي تامر عاشور أحدث حفلاته الغنائية ضمن موسم الرياض.

وأشعل تامر عاشور الحفل بباقة من أغانيه المميزة مثل، لو ناوي يرجع ، هيجيلي موجوع ، عيشت معاك وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

ألبوم تامر عاشور 

وطرح تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة الماضية حيث يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

أغنية هيجيلي موجوع

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع.

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