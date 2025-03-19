اليوم .. محاكمة متهم بهتـ.ـك عرض فتاة في السلام

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، اليوم، جلسة محاكمة سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة السلام.





هتك عرض فتاة..



وجاء في أمر إحالة المتهم، أنه في غضون مارس الماضي هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن قام بجذبها عنوة داخل المركبة التي يقودها محاولًا التعدى عليها، إلا أنه تم الإمساك به من قبل الأهالي بعد صراخ المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع مر الإحالة، أن المتهم أحدث بالمجني عليها إصابة عبارة عن كسر بالذراع اليمنى أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يومًا.

تفاصيل الواقعة..

وكانت مباحث قسم شرطة السلام تلقت بلاغًا من فتاة تفيد بقيام سائق توك توك بهتك عرضها والتسبب في كسر ذراعها أثناء إمساكه بها قاصدًا تنفيذ جريمته، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.