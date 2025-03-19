محمد عبد الرحمن يكشف لصدي البلد عن كواليس مشاركته في مسلسل إش إش

تالق الفنان محمد عبد الرحمن في مسلسل إش إش خلال ظهورة كضيف شرف خلال أحداث المسلسل من تأليف و إخراج محمد سامي

و أضاف محمد عبد الرحمن في تصريحات خاصة لصدي البلد " قدمت شخصية سائق تاكسي ، اتفقت معه إش إش (النجمة مي عمر) على البقاء معهم و توصيلهم لأماكن التي يحددونها حتي الوصول إلي بوشكاش ( إدوارد).

و أضاف محمد عبد الرحمن توتا " لما الأستاذ محمد سامي كلمني لم أتردد ، محمد سامي مخرج مبدع سعيد بالعمل معه و مع النجمة مي عمر و كل فريق العمل..و الكواليس كلها تعاون و إيجابية و بهجة.

مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، ندا موسى، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسى، أحمد عبد الله، طارق النهري، حمدي هيكل. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

يتناول المسلسل عوالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يُحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات تنتقل من الخيال إلى الشاشة، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي ويرصد العالم المخفي لهذه المهنة وكيف انتقلت من جيل إلى آخر، عبر القاء الضوء على حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى.