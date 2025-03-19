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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنفيديا تكشف عن مستقبل الذكاء الاصطناعي.. إعلانات ثورية في مؤتمر GTC 2025

Nvidia
Nvidia
شيماء عبد المنعم

أزاحت شركة إنفيديا Nvidia، الستار خلال مؤتمرها السنوي GTC 2025، عن أحدث ابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل رقاقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والنماذج الاستدلالية، مما يعزز ريادتها في هذه الصناعات المتقدمة.

إنفيديا تكشف عن أحدث ابتكاراتها 

كشف جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا عن رقاقات Blackwell Ultra NVL72 والتي أصبحت جاهزة للإنتاج الكامل، والتي تأتي مع تحسينات هائلة تشمل زيادة الذاكرة بمقدار 1.5 مرة وعرض نطاق مضاعف.

ومن المقرر إطلاق رقاقات Blackwell Ultra NVL72 خلال النصف الثاني من هذا العام، وستستخدم هذه الرقاقات في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الفيزيائي والنماذج الاستدلالية.

وكشفت إنفيديا عن وحدات معالجة الرسومات الجديدة RTX Pro Blackwell، التي تم تصميمها لتلبية احتياجات المصممين والمطورين، ووفقا للشركة تستخدم رقاقات RTX Pro 6000 Blackwell، و RTX Pro Blackwell للحواسيب المكتبية والمحمولة.

نموذج Dynamo لتسريع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي

أعلنت إنفيديا عن Dynamo، وهو نظام مخصص لتسريع تطوير النماذج الاستدلالية، بالإضافة إلى تقديم Llama Nemotron، وهي مجموعة جديدة من النماذج الاستدلالية المفتوحة المصدر، التي تساعد الشركات والمطورين في بناء إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين.

جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا 

معالجات Vera Rubin 

أعلنت إنفيديا عن رقاقات جديدة تحت اسم Vera Rubin، والتي سيتم طرحها في النصف الثاني من 2026، وستشمل تحسينات كبيرة في الأداء والععالجات المركزية، كما أعلنت الشركة عن رقاقات Rubin Ultra، التي ستطلق في عام 2027، مع مزايا مبتكرة تجمه بين عدة وحدات معالجة رسومات.

الحواسيب الفائقة الشخصية للذكاء الاصطناعي

كشفت إنفيديا عن DGX Station و DGX Spark، وهي حواسيب فائقة شخصية مصممة خصيصا  للذكاء الاصطناعي باستخدام رقاقات Blackwell، ستتيح هذه الأجهزةللمطورين والباحثين والطلاب إمكانية إنشاء النماذج وضبطها وتشغيلها عبر أجهزة الحاسوب الشخصية.

نموذج Isaac GR00T N1 للروبوتات البشرية

قدمت إنفيديا نموذج Isaac GR00T N1، وهو أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر مصمم خصيصا لتطوير الروبوتات البشرية، سيتيح هذا النموذج للمطورين لاستخدامه في أنظمتهم الذكية، حيث سيتم تدريبه باستخدام بيانات حقيقة ومحتلفة.

نظام Halos لتعزيز أمان المركبات الذاتية القيادة


كشفت إنفيديا عن نظام Halos، وهو نظام أمان متكامل يستفيد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، يجمع النظام بين العتاد والبرمجيات الخاصة بإنفيديا إضافة إلى خدمات متكاملة لضمان التطوير الآمن للمركبات الذاتية القيادة.

تعاون بين جوجل وإنفيديا لتعزيز الذكاء الاصطناعي


أعلنت إنفيديا عن توسيع تعاونها مع جوجل لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعاتها، مثل خدماتها السحابية Google Cloud وDeepMind، يشمل التعاون تحسين البنية التحتية السحابية لجوجل وتطوير نماذج Gemini ودعم أداة SynthID من DeepMind لضمان موثوقية المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي.

إنفيديا Nvidia الذكاء الاصطناعي الروبوتات

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