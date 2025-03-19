ريم مصطفى تتصدر الترند بعد مشهد وفاة ابنها في مسلسل سيد الناس

تصدرت النجمة ريم مصطفى ترند وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد آدائها اللافت خلال مشهدي وفاة وجنازة ابنها في مسلسل "سيد الناس" الذي يتم عرضه في شهر رمضان الجاري، حيث تفاعل الجمهور على صفحات السوشيال ميديا بشكل كبير وفى نفس الوقت أشادوا بآداء ريم مصطفى في المشهد.

وتفوقت ريم مصطفى على نفسها خلال مشهد المشرحة الذي تواجد فيها جثمان ابنها، وتفوقت على نفسها في هذا المشهد الذى قدمته بمشاعر صادقة وبانفعالات مناسبة دون مبالغات، أبكت معها متابعي المسلسل، ونفس الأمر في مشهد جنازة ابنها أكدت ريم مصطفى مرة أخرى على احساسها الكبير بالشخصية وبالموقف واستعدادها جيداً للشخصية والتحولات التي تمر بها.

وتتحدى ريم مصطفى نفسها في مسلسل سيد الناس، حيث تمردت على طبيعة الشخصيات التي تقدمها وقررت الدخول في عالم جديد عليها تماماً خلال شخصية أمنة السيدة الشعبية التي تواجه العديد من الصراعات الداخلية ما بين حبها لزوجته مواجهة شبح الماضي باستمرار علاقة زوجها بـ فتحية – حبه القديم - والتي ادعى الجارحي قتلها، وكذلك الصراعات العائلية مع أخوه زوجها، وزوجة حماها الراحل.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، انجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.