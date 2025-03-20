عيار 21 بـ 4310 جنيهات.. أسعار الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن أسعار الذهب طبقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4925 جنيهًا، ويعد هذا العيار الأقل تشكيلًا في مصر نظرًا لجودته العالية. كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في الأسواق المصرية، ليصل إلى 4310 جنيهات.

أما عيار 18، فقد بلغ 3695 جنيهًا للجرام، ويشهد هذا العيار إقبالًا كبيرًا خاصة في الوجه البحري.

أما الجنيه الذهب، فقد حقق مكاسب جديدة بنحو 160 جنيهًا ليسجل 34480 جنيهًا، بوزن 8 جرامات من عيار 21.

عالميًا، ارتفعت الأونصة إلى مستوى 3036 دولارًا، وهو رقم قياسي جديد يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي التي دفعت المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن.

على صعيد آخر، شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا نسبيًا في السوق المصرية، بعد ارتفاعات طفيفة سجلتها البنوك أمس. فقد سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة سعر شراء عند 50.6 جنيه وسعر بيع 50.7 جنيه بزيادة قدرها 18 قرشًا.

بينما سجل البنك التجاري الدولي أعلى سعر للدولار عند 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع بزيادة 20 قرشًا عن الأسعار السابقة.

في المقابل، شهد بنك البركة تراجعًا طفيفًا ليسجل 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع. أما بنك قناة السويس، فقد سجل سعر شراء50.64 جنيه وسعر بيع 50.74 جنيه بزيادة 21 قرشًا.

كما ارتفعت أسعار الدولار في بنك التعمير والإسكان بمقدار 10 قروش ليصل إلى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

يواصل المستثمرون والمتعاملون في الأسواق المحلية والعالمية متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، خاصة مع استمرار التحديات العالمية.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: