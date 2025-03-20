قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وبدأت العشر الأواخر من رمضان ..7 كلمات تدرك بها ليلة القدر اغتنمها
موعد أذان المغرب.. متبقي دقائق معدودة.. ردد هذه الأدعية عند الإفطار
مدبولي: الدولة حريصة على توطين صناعة الدواء بمصر وإتاحة المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات
المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: نثمن جهود مصر وقطر بشأن اتفاق غزة
البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الفطر في مصر والدول العربية
دعاء أول ليلة من العشر الأواخر في رمضان.. 8 كلمات تحرم جسدك على النار
لمتابعة خطة الصيف.. وزير الكهرباء في زيارة للشركات بمحافظة الإسماعيلية
خصم 25%.. أسعار الكحك والبسكويت في منافذ التموين قبل عيد الفطر
دفن جثمان ضحية حريق شقة حدائق حلوان.. صور
كيف نستعد لـ العشر الأواخر من رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
نشرة المرأة والمنوعات : أضرار التوتر على صحة القلب.. أطعمة تحسن مزاجك في يوم السعادة
فرص واعدة وتسهيلات كبيرة للشركات المصرية في الأسواق الخليجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السبت.. فصل التيار الكهربائي عن قرية الدمايرة وتوابعها بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
محمود زيدان

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مغذي محولات كهرباء ريف قرية الدمايرة بمركز بيلا، السبت الموافق 22 مارس الجاري، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة على المغذي المشار إليه.

مواعيد فصل الكهرباء 

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم السبت، أن المنطقة المتأثرة بالانقطاع هي قرية الدمايرة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

رفع كفاءة النظافة والإنارة

وفي سياق آخر، تابعت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم، استمرار جهود رفع كفاءة النظافة والإنارة العامة بمناطق وشوارع المدينة والوحدات القروية وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا المستمرة لرفع كفاءة النظافة والإنارة العامة بمختلف مناطق وشوارع المدينة والقري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأزالت المعدات التابعة لمجلس مدينة بيلا والوحدات القروية، تجمعات القمامة والمخلفات بمختلف مناطق وشوارع المدينة وقري مركز بيلا، وتفريغ الحاويات من شوارع المدينة ونقل كافة تجمعات القمامة من نقاط التجميع بالقري ونقلها للمقالب الوسيطة تمهيدا للتخلص الآمن منها داخل المقلب العمومي بالمدينة.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات جديدة بدل التالفة وإصلاح المعطلة وسنفرة الأسلاك وتغيير المتهالك منها والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بنطاق الوحدات القروية.

 جاء ذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة والإنارة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل علي تكثيف حملات النظافة، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ علي الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

محافظ كفر الشيخ فصل الكهرباء بيلا الدمايرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سامي

وداعا الدراما التلفزيونية.. محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج

وزير المالية، أحمد كاجوك

زيادة المعاشات بنسبة 25 % بدءا من إبريل.. تعرف على طريقة حسابها

المخرج محمد سامي

مسافر خارج مصر.. أسباب اعتزال محمد سامي الإخراج التليفزيوني

طلاب المدارس

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل .. التعليم تحسم قرارها

صرف المعاشات

تبكير صرف معاشات أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر المبارك

الحريق

تفحم 15 سيارة و 3 دراجات بخارية فى حريق شب داخل جراج بالخصوص

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تعليمات عاجلة للمدارس بخصم درجات من الطلاب المتغيبين بدون عذر

أيمن يونس

بنشوف حاجات غريبة..تعليق أيمن يونس بعد تصريحات باسم مرسي

ترشيحاتنا

استمرار فتح ميناء رفح البري من الجانب المصري انتظارا لعبور المصابين والمرضى ومرافقيهم

استمرار فتح ميناء رفح البري من الجانب المصري انتظارا لعبور المصابين والمرضى ومرافقيهم

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس: الدولة تفخر بالمستوى المهني والأخلاقي للطبيب المصري

الدكتور سامي فوزي

رئيس هيئة الرقابة الصحية يمنح شهادة الاعتماد لـ مستشفى هرمل بمنوف

بالصور

فطار غير تقليدي .. جربي فاهيتا الدجاج بوصفة اقتصادية وشهية

فاهيتا الدجاج
فاهيتا الدجاج
فاهيتا الدجاج

مع انخفاض درجات الحرارة المفاجئة.. أمراض يجب الحذر منها وطرق هامة للوقاية

أمراض تنتشر مع أنخفاض درجات الحرارة المفاجئة
أمراض تنتشر مع أنخفاض درجات الحرارة المفاجئة
أمراض تنتشر مع أنخفاض درجات الحرارة المفاجئة

قصر ثقافة الزقازيق ينظم فقرات وعروضا فى ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية

عروض فنية
عروض فنية
عروض فنية

آسر ياسين: حرصنا على تقديم نهاية سعيدة لمسلسل قلبي ومفتاحه.. ومي عز الدين جدعة وبنت بلد| حوار

آسر ياسين
آسر ياسين
آسر ياسين

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد تعليق الرئيس .. تفاصيل قرار حكومي رسمي يخص الدراما المصرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عودة الشتاء .. أمطار ورياح وبرودة .. تغير كبير في حالة الطقس

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن الرحمن

عيار 21 بـ 4310 جنيهات.. أسعار الذهب والدولار اليوم

هدي الأتربي وجورجينا

هدى الإتربي تشعل السوشيال: "أنا أجمل من جورجينا"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد