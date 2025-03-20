السبت.. فصل التيار الكهربائي عن قرية الدمايرة وتوابعها بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مغذي محولات كهرباء ريف قرية الدمايرة بمركز بيلا، السبت الموافق 22 مارس الجاري، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة على المغذي المشار إليه.

مواعيد فصل الكهرباء

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم السبت، أن المنطقة المتأثرة بالانقطاع هي قرية الدمايرة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

رفع كفاءة النظافة والإنارة

وفي سياق آخر، تابعت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم، استمرار جهود رفع كفاءة النظافة والإنارة العامة بمناطق وشوارع المدينة والوحدات القروية وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا المستمرة لرفع كفاءة النظافة والإنارة العامة بمختلف مناطق وشوارع المدينة والقري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأزالت المعدات التابعة لمجلس مدينة بيلا والوحدات القروية، تجمعات القمامة والمخلفات بمختلف مناطق وشوارع المدينة وقري مركز بيلا، وتفريغ الحاويات من شوارع المدينة ونقل كافة تجمعات القمامة من نقاط التجميع بالقري ونقلها للمقالب الوسيطة تمهيدا للتخلص الآمن منها داخل المقلب العمومي بالمدينة.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات جديدة بدل التالفة وإصلاح المعطلة وسنفرة الأسلاك وتغيير المتهالك منها والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بنطاق الوحدات القروية.

جاء ذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة والإنارة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل علي تكثيف حملات النظافة، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ علي الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.